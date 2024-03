Croire aux fauves. L’expérience de la brèche Maison Folie Wazemmes Lille, jeudi 14 mars 2024.

Croire aux fauves. L’expérience de la brèche Première de la nouvelle création de la compagnie les blouses bleues 14 et 15 mars Maison Folie Wazemmes Réservation conseillée

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-14T20:00:00+01:00 – 2024-03-14T21:15:00+01:00

Fin : 2024-03-15T20:00:00+01:00 – 2024-03-15T21:15:00+01:00

➡ Croire aux fauves. L’expérience de la brèche

Cie les blouses bleues

Maison Folie Wazemmes

Jeu. 14 & Ven. 15 Mars

⏲ 20h

3 à 5 €

Réservations : https://my.weezevent.com/croire-aux-fauves-1

Ce jour-là, le 25 août 2015, l’événement n’est pas : un ours attaque une anthropologue française quelque part dans les montagnes du Kamtchatka. L’événement est : un ours et une femme se rencontrent et les frontières entre les mondes implosent. Non seulement les limites physiques entre un humain et une bête qui, en se confrontant, ouvrent des failles sur leurs corps et dans leurs têtes. C’est aussi le temps du mythe qui rejoint la réalité ; le jadis qui rejoint l’actuel ; le rêve qui rejoint l’incarné.

À partir du récit éponyme de Nastassja Martin.

—

Théâtre – Dès 14 ans

Mise en scène et adaptation : Frédéric Laforgue | Interprête : Lisa Hours | Autrice : Nastjsassa Martin | Musique : Marco Moercant et David Lemaréchal

Maison Folie Wazemmes 70 rue des Sarrazins Lille 59000 Wazemmes Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://my.weezevent.com/croire-aux-fauves-1 »}, {« type »: « email », « value »: « mfwazemmes@mairie-lille.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0320782023 »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « thumbnail_width »: 800, « options »: {« card »: {« values »: {« small »: « Make it a small card »}, « value »: « »}}, « description »: « Une anthropologue u00e9tudiant les mu0153urs, les ru00e9cits, de populations non urbaines du Kamtchatka, se retrouve, au du00e9tour du2019un sentier de montagne, face u00e0 face avec un ours solitaire. Un duel, su2019ensuit, du00e9sespu00e9ru00e9 du cu00f4tu00e9 de lu2019anthropologue, dont lu2019ours se retire par miracle (la jeune femme a eu le ru00e9flexe de lui donner un coup de piolet au flanc) apru00e8s avoir mordu la chercheuse au visage. Cette derniu00e8re ressort du00e9figuru00e9e de ce combat avec la bu00eate mais aussi liu00e9e u00e0 elle par des liens sauvages, magiques, qui la mu00e9tamorphosent en miedka u2013 un u00eatre qui est passu00e9 de lu2019autre cu00f4tu00e9, tout en restant parmi les hommes, se tenant au seuil des mondes ; u00e0 jamais poursuivi, dans ce monde et dans lu2019autre, par lu2019ours avec lequel il su2019est mu00e9langu00e9 Compagnie Les blouses bleues A partir du ru00e9cit u00e9ponyme de Nastassja Martin Interpru00e8te : Lisa Hours A partir de 13 ans Duru00e9e 1h15 », « html »: «

« , « type »: « rich », « title »: « Croire aux fauves », « thumbnail_url »: « https://wzeweb-p-visuelorga-evn-affiche.s3.eu-west-1.amazonaws.com/affiche_1088976.jpeg », « version »: « 1.0 », « url »: « https://my.weezevent.com/croire-aux-fauves-1 », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://cdn.iframe.ly/embed.js »}, « thumbnail_height »: 600}, « link »: « https://my.weezevent.com/croire-aux-fauves-1 »}]

Leslie Fernandez