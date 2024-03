Crée ton personnage de dessin animé Maison Folie Hospice d’Havré Tourcoing, mardi 5 mars 2024.

Crée ton personnage de dessin animé Atelier créatif Mardi 5 mars, 14h00 Maison Folie Hospice d’Havré Tarif unique : 2.50€ / personne

La photo en série

Cette deuxième semaine de vacances est placée sous le signe du cinéma et des séries pour célébrer la nouvelle édition du festival Séries Mania à Tourcoing. À ce thème s’ajoute toujours celui de la photographie en lien avec notre exposition Imagine, autour de Gilbert Garcin.

Après une découverte de notre exposition de photographie surréaliste autour du photographe Gilbert Garcin, vos enfants pourront créer leurs propres stars de dessin animé en s’inspirant de celles qu’ils adorent déjà, lors de notre atelier créatif.

Atelier parents/enfants

Durée : 2h

Public : Dès 3 ans

Tour à tour devenue hospice, couvent et collège, la maison Folie hospice d'Havré est aujourd'hui un lieu d'échanges culturels. Expositions, spectacles, concerts, visites guidées, ateliers, la programmation met à l'honneur tant des artistes internationaux que locaux, privilégiant la diversité et l'accessibilité de son offre à tous les publics de la métropole lilloise.

