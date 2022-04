Courville : Conférence de Jean-François BLONDEL Samedi 9 avril 2022 Salle Carnot à Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

Eure-et-Loir

Courville : Conférence de Jean-François BLONDEL Samedi 9 avril 2022 Salle Carnot à Courville-sur-Eure, 9 avril 2022, Courville-sur-Eure. Courville : Conférence de Jean-François BLONDEL Samedi 9 avril 2022

Salle Carnot à Courville-sur-Eure, le samedi 9 avril à 15:00

### Samedi 9 Avril 2022 à 15h précises ### Salle Carnot 2ter, rue Carnot à COURVILLE-SUR-EURE ### Jean-François BLONDEL vous présentera «**Le Grimoire du jour de Saturne**». . Ce spécialiste du Compagnonnage, tient le lecteur en haleine dans un polar médiéval remarquablement documenté ! Il dédicacera son livre. . Dans le cadre des “[_**Samedis de la Gazette**_](http://www.gazettebeauceperchethymerais.fr/)” . _1523, le chantier de l’église Saint-Jacques de la Boucherie, ancienne paroisse de l’alchimiste Nicolas Flamel, s’achève avec la Tour Saint-Jacques. Le Maître d’œuvre possède un grimoire qui est au cœur d’un sacré secret détenu par les membres d’une mystérieuse confrérie._ . **RÉSUMÉ de l’ouvrage** : Selon la Tradition, les étapes du Grand Œuvre d’alchimie se trouveraient gravées sur les murs de certaines cathédrales, en des fresques discrètes accessibles à tous, mais ayant un sens caché, compréhensible aux seuls initiés, et aux “quêteurs d’absolu”. Ce qui avait fait dire à Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris : “Comme la Vierge Marie miséricordieuse étend son bleu manteau pour accueillir ses enfants, la cathédrale s’ouvre à tous pour offrir généreusement l’abrégé le plus satisfaisant de la Science Hermétique.” Les alchimistes au Moyen Âge se rencontraient sur le parvis de Notre-Dame le jour de saturne (samedi), soit au grand porche, soit au portail Sainte-Anne devant la statue de Saint-Marcel, soit à la grande porte rouge de la rue du cloître Notre-Dame, décorée d’étranges salamandres… Dans ce roman, l’auteur nous emmène à la rencontre d’un maître d’œuvre qui fut, dit-on, l’architecte de la Tour Saint-Jacques à Paris, et qui fut initié à l’Art Royal par un bien curieux vieillard qui lui donna un grimoire au cœur d’un secret détenu par les membres d’une mystérieuses confrérie : Les Frères de la Rose. Spécialiste du compagnonnage et des Traditions hermétiques occidentales, auteur de très nombreux livres et articles, Jean-François Blondel signe là un roman étayé sur de nombreux documents historiques. . Vidéo de présentation du livre : [[https://www.youtube.com/watch?v=rM-OeJVz8B8](https://www.youtube.com/watch?v=rM-OeJVz8B8)](https://www.youtube.com/watch?v=rM-OeJVz8B8) . Découvrir d'[autres ouvrages de l’auteur sur Babelio](https://www.babelio.com/auteur/Jean-Francois-Blondel/116817) . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Entrée gratuite

Jean-François BLONDEL vous présentera “Le Grimoire du jour de Saturne”, spécialiste du Compagnonnage, tient le lecteur en haleine dans un polar médiéval remarquablement documenté ! Salle Carnot à Courville-sur-Eure 48.448927, 1.238394 Courville-sur-Eure Eure-et-Loir

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-09T15:00:00 2022-04-09T17:00:00

Détails Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure, Eure-et-Loir Autres Lieu Salle Carnot à Courville-sur-Eure Adresse 48.448927, 1.238394 Ville Courville-sur-Eure lieuville Salle Carnot à Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Departement Eure-et-Loir

Salle Carnot à Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/courville-sur-eure/

Courville : Conférence de Jean-François BLONDEL Samedi 9 avril 2022 Salle Carnot à Courville-sur-Eure 2022-04-09 was last modified: by Courville : Conférence de Jean-François BLONDEL Samedi 9 avril 2022 Salle Carnot à Courville-sur-Eure Salle Carnot à Courville-sur-Eure 9 avril 2022 Courville-sur-Eure Salle Carnot à Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure

Courville-sur-Eure Eure-et-Loir