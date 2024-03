Le printemps sur le coteau Bouchevilliers, samedi 27 avril 2024.

Le printemps sur le coteau Bouchevilliers Eure

Venez découvrir les oiseaux chanteurs mais aussi les papillons, grillons et autres habitants des coteaux calcaires du Pays de Bray.

Espace Naturel Sensible La côte de Bouchevilliers.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-27

Bouchevilliers 27150 Eure Normandie

L’événement Le printemps sur le coteau Bouchevilliers a été mis à jour le 2024-03-26 par Eurêka Attractivité Agence d’Attractivité de l’Eure