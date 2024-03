3ème édition du Rallye Coeur de Lion Les Andelys, samedi 27 avril 2024.

3ème édition du Rallye Coeur de Lion Les Andelys Eure

Samedi

Après une première édition grandement réussie, la 3ème édition du Rallye Cœur de Lion prendra place le samedi 27 et dimanche 28 avril.

Le Parc d’Assistance sera situé à l’Hippodrome des Andelys et du Vexin Normand, sur la commune des Trois Lacs où vous pourrez retrouvez les pilotes et leurs véhicules ainsi qu’une buvette et diverses animations tout au long du week-end.

Au programme

Samedi 27 Avril 2024

– à partir de 08h00

Parution du carnet d’itinéraire

Accueil des concurrents au Parc d’assistance

– à partir de 14h00

Vérifications administratives des équipages

Vérifications techniques des voitures et des équipements de sécurité

Stationnement des voitures au Parc Fermé

Animations au Parc Fermé

Dimanche 28 Avril 2024

– à partir de 07h30

Etape 1 6 épreuves chronométrées 135,230 km, dont 38,370 km chronométrés

9 zones aménagées pour recevoir le public, dont certaines avec buvette et restauration

Célébration du Podium d’arrivée

Classement scratch féminines

Classement général scratch tout équipage

Classement tout équipage par groupe et classe

Pour plus d’informations https://www.rallyecoeurdelion.fr/

