Balade contée avec un âne Dangu, samedi 27 avril 2024.

Balade contée avec un âne Dangu Eure

Pour les vacances, Marmot l’âne et Gilles son ânier en profitent pour parcourir le parc de Dangu à la rencontre de leur amis animaux et à la découverte de la végétation. Après la présentation des ânes par Gilles, vous comprendrez pourquoi on ne monte pas sur Marmot.

Rendez-vous au bord de l’étang de Dangu avant le camping de l’Aulnaie.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27

Rue du Fond de l’Aulnaie

Dangu 27720 Eure Normandie info.tourisme@ccvexin-normand.fr

L’événement Balade contée avec un âne Dangu a été mis à jour le 2024-04-09 par Vexin Normand Tourisme