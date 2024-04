Atelier Impression végétale Maison des Métiers d’Art Douains, samedi 27 avril 2024.

Atelier Impression végétale Maison des Métiers d’Art Douains Eure

Ecoboutik and Co ou la passion des couleurs naturelles

Laurence Bonnet-Njamkepo, créatrice textile, est installée dans la vallée de l’Eure où elle puise son inspiration et pratique les teintures naturelles et les impressions végétales. La technique d’impressions végétales est un procédé artistique qui consiste à transférer les pigments naturels et formes des feuilles et fleurs sur textile ou autre matière naturelle.

C’est une technique respectueuse de l’environnement qui utilise les colorants et tannins que l’on trouve dans les végétaux.Le résultat est une création textile, véritable pièce unique qui représente la beauté de la nature.Chaque empreinte est unique et varie selon les saisons.

Laurence part d’une page blanche et créé ses propres textiles, sur la soie et aussi les tissus anciens, ce qui permet de valoriser des toiles anciennes dans une démarche écoresponsable.

Elle propose aussi une collection de foulards en soie naturelles avec des impressions végétales.

Toutes ses créations sont uniques et imprimées avec des végétaux de Normandie !

Elle a récemment reçu la qualification d’artisan d’art, « ennoblisseur textile », par la chambre des métiers de Normandie.

Atelier

Laurence vous propose de découvrir l’impression végétale sur textile.

Vous allez créer une composition avec des feuilles et fleurs de saison sur une toile de drap ancien.

Ce textile transformé avec des impressions uniques pourra servir à la confection d’une pochette de voyage.

Une belle expérience d’immersion dans la magie végétale ! Un instant de détente où vous laisserez libre cours à votre imagination.

Repartez avec votre création et des conseils pour continuer à expérimenter les impressions végétales à la maison.

Public à partir de 15 ans

Tarif 35€

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 15:00:00

fin : 2024-04-27 17:30:00

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon

Douains 27120 Eure Normandie

L’événement Atelier Impression végétale Douains a été mis à jour le 2024-03-28 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération