XPO Festival numérique des médiathèques Atelier Level Design Espace Philippe-Auguste Vernon, samedi 27 avril 2024.

XPO Festival numérique des médiathèques Atelier Level Design Espace Philippe-Auguste Vernon Eure

Un atelier pour expérimenter le level design et le rom-hack grâce à un éditeur de niveaux du jeu Super Mario World sur

SNES. Tu aimes les jeux de plateforme ? Tu as déjà créé tes niveaux sur Mario Maker ou tu as toujours rêvé de le faire ? Viens t’essayer à Lunar Magic, un éditeur de niveaux classiques, et transforme le jeu à ta guise.

Rendez-vous à la Médiathèque de Vernon de 14h à 16h.

Animation à partir de 11 ans

Gratuit sur inscription au 02 32 64 53 06

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:00:00

fin : 2024-04-27 16:00:00

Espace Philippe-Auguste 12 avenue Victor Hugo

Vernon 27200 Eure Normandie mediatheque.vernon@sna27.fr

L’événement XPO Festival numérique des médiathèques Atelier Level Design Vernon a été mis à jour le 2024-03-19 par Office de Tourisme Seine Normandie Agglomération