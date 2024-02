Exposition Gérard Guyomard « 60 ans de peinture » Vascœuil, samedi 27 avril 2024.

Exposition Gérard Guyomard « 60 ans de peinture » Vascœuil Eure

Vendredi

Exposition annuelle au château de Vascoeuil Gérard Guyomard, « 60 ans de peinture ».

27 avril > 27 octobre

Gérard Guyomard, né en 1936, est un des représentants les plus originaux de la Figuration en France.

Cette originalité puise ses sources à la fois dans l’esprit anarchiste auquel le peintre est toujours resté fidèle, et dans une technique picturale très personnelle à base de superpositions d’objets, de scènes de toutes tailles, entremêlées, qui lui permettent de restituer la sensation de la troisième dimension.

Peintre libre et épicurien, il développe consciemment un art narratif. Un artiste du plaisir, du rire et de toutes les libertés formelles.

Cette exposition est à découvrir au Château de Vascoeuil, Centre d’Art et d’Histoire. Vous pouvez également profiter du parc et jardins du château (sculptures de Dali, Vasarely, Braque…) et visiter le musée de l’historien Jules Michelet.

Exposition annuelle au château de Vascoeuil Gérard Guyomard, « 60 ans de peinture ».

27 avril > 27 octobre

Gérard Guyomard, né en 1936, est un des représentants les plus originaux de la Figuration en France.

Cette originalité puise ses sources à la fois dans l’esprit anarchiste auquel le peintre est toujours resté fidèle, et dans une technique picturale très personnelle à base de superpositions d’objets, de scènes de toutes tailles, entremêlées, qui lui permettent de restituer la sensation de la troisième dimension.

Peintre libre et épicurien, il développe consciemment un art narratif. Un artiste du plaisir, du rire et de toutes les libertés formelles.

Cette exposition est à découvrir au Château de Vascoeuil, Centre d’Art et d’Histoire. Vous pouvez également profiter du parc et jardins du château (sculptures de Dali, Vasarely, Braque…) et visiter le musée de l’historien Jules Michelet. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27

fin : 2024-10-27

Rue Jules Michelet

Vascœuil 27910 Eure Normandie

L’événement Exposition Gérard Guyomard « 60 ans de peinture » Vascœuil a été mis à jour le 2024-02-02 par Office de Tourisme Lyons Andelle