Sortie nature sur les traces des animaux Lyons-la-Forêt, samedi 27 avril 2024.

Sortie nature sur les traces des animaux Lyons-la-Forêt Eure

Au crépuscule, Quentin Brandy-Caudron, guide nature (Les Petits Pas), emmènera les promeneurs en forêt de Lyons pour découvrir les traces et empreintes des animaux, vous conter quelques histoires et anecdotes sur la faute et écouter les sons de la forêt.

Départ au Carrefour des Veneurs, Lyons-la-Forêt

Durée 2h

Au crépuscule, Quentin Brandy-Caudron, guide nature (Les Petits Pas), emmènera les promeneurs en forêt de Lyons pour découvrir les traces et empreintes des animaux, vous conter quelques histoires et anecdotes sur la faute et écouter les sons de la forêt.

Départ au Carrefour des Veneurs, Lyons-la-Forêt

Durée 2h .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 18:30:00

fin : 2024-04-27 20:30:00

Carrefour des veneurs

Lyons-la-Forêt 27480 Eure Normandie info@lyons-andelle-tourisme.com

L’événement Sortie nature sur les traces des animaux Lyons-la-Forêt a été mis à jour le 2024-03-26 par Office de Tourisme Lyons Andelle