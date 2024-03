Dégustation de thé Flore Norman Maison des Métiers d’Art Douains, samedi 27 avril 2024.

Dégustation de thé Flore Norman Maison des Métiers d’Art Douains Eure

FLORE NORMAN représente dix années de travail, d’expériences et de rencontres.

Diplômée de l’Institut Français d’Herboristerie, Hélène ADRION a également suivi une formation à l’Ecole du Thé de Paris. Le thé, les plantes et leurs vertus, l’association des matières en adéquation avec la nature sont la ligne conductrice des créations FLORE NORMAN, comme un aboutissement dans votre tasse de thé.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 14:30:00

fin : 2024-04-27 17:30:00

Maison des Métiers d’Art 1 Avenue du 13ème Dragon

Douains 27120 Eure Normandie

