Salle Carnot à Courville-sur-Eure, le samedi 23 avril à 15:00

### Conférence de Damien ROUGER ### Samedi 23 avril 2022 à 15h précises ### Salle Carnot 2ter, rue Carnot à COURVILLE-SUR-EURE . Dans le cadre des “[_Samedis de la Gazette_](http://www.gazettebeauceperchethymerais.fr/)” . ” _**Un regard… une plume**_ “, une autre vision entre Beauce et Perche… Une poésie d’images et de mots. . Damien ROUGER présentera un diaporama qui est un voyage à travers l’objectif magique d’un photographe naturaliste chartrain. il dédicacera son ouvrage. Photographe naturaliste et animalier, le Chartrain, Damien Rouger. son livre présente la faune et flore de la Beauce mais aussi des monuments d’Eure-et-Loir. Il comprend 200 clichés. _Un Regard… une Plume_ propose un voyage au cœur de la faune de notre Région. Ce périple débute à Chartres et sa Cathédrale pour gagner rapidement les terres agricoles, les paysages et curiosités croisés au détours des chemins, et enfin arriver au cœur de l’ouvrage, la faune des prairies, des forêts et celle des milieux aquatiques. Un regard empreint de poésie. . . [RETOUR AU SOMMAIRE DE L’AGENDA](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

Entrée gratuite

Damien ROUGER, photographe naturaliste et animalier, présentera un diaporama et il dédicacera son ouvrage “Un regard…une plume ”

Salle Carnot à Courville-sur-Eure 48.448927, 1.238394 Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



2022-04-23T15:00:00 2022-04-23T17:00:00