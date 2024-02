Course à canards Gray, dimanche 24 mars 2024.

Course à canards Gray Haute-Saône

La Course à canards est un évènement ludique et caritatif où 8 000 canards numérotés s’affrontent lors d’une course sur la Saône. Adoptez un canard et venez l’encourager le 24 mars à 14h00 !

Ces canards, toujours identifiables par des numéros uniques, seront lâchés à hauteur de l’écluse pour finir leur course vers le pont neuf. Les premiers canards remporteront plus de 8000€ de lots. .

Début : 2024-03-24 14:00:00

fin : 2024-03-24

Quai Villeneuve

Gray 70100 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté mairie@ville-gray.fr

