Conte moi une histoire – Activités créatives Médiathèque de Lévignac Lévignac, mardi 19 mars 2024.

Conte moi une histoire – Activités créatives Mardi lecture pour les plus petits – Mercredi activité avec les plus grands 19 et 20 mars Médiathèque de Lévignac

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T10:00:00+01:00 – 2024-03-19T12:00:00+01:00

Fin : 2024-03-20T14:00:00+01:00 – 2024-03-20T17:00:00+01:00

Mardi matin : raconte moi une histoire –

Venez à la Médiathèque de Lévignac avec les plus petits pour écouter une histoire – Lecture et comptines pour les enfants de moins de 3 ans

Mercredi après-midi : Activité créatives

Création de masques et activité créatives avec les enfants de + 3 ans. Venez décorer votre masque, participer à des jeux sur la sécurité ou simplement faire du coloriage ou du découpage

Médiathèque de Lévignac 3 Avenue de la Gare – 3150 Lévignac Lévignac 31530 Haute-Garonne Occitanie