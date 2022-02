Concert – I Woks Hinx, 15 octobre 2022, Hinx.

Concert – I Woks route de dax Espace culture et loisirs Hinx

2022-10-15 20:30:00 – 2022-10-15 22:30:00 route de dax Espace culture et loisirs

Hinx Landes Hinx

EUR Dans un registre musical puisant sa source dans le reggae, le hip hop, voire même la chanson (de par des refrains accrocheurs et leur souci du texte, résolument ancré dans la langue de Molière et posant au premier plan les problématiques sociales, culturelles et environnementales de la société moderne), le duo fondateur Seb & Gé chante aussi son amour de la vie, des gens et de la musique, et saluant au passage tous les activistes et les militants qui œuvrent au jour le jour pour le développement de l’art et de la culture alternative. Fort de son « Coup de Cœur du Public » aux Victoires du Reggae 2021, et d’une communauté de fans extrêmement large et fidèle, le groupe se pose chez Sp’Hinx pour conclure le “Tout Va Très Bien Tour » ; l’occasion également de présenter quelques nouveaux titres, et de fêter dignement les 15 ans de carrière du duo !

