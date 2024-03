Festival du conte 2024 Daniel L’Homond « L’accent fantôme » Capbreton, vendredi 10 mai 2024.

L’Accent Fantôme

ADULTES ET DÈS 14 ANS / 1H10 / TARIF B

L’Accent Fantôme est une transhumance de troubadour aux pays des langues, des conquêtesdéfaites

et des amours arlequines. Mais c’est aussi l’histoire de la norme et de ses abus, l’histoire des

différences et des codes. Gués du Jourdain, rives de Dordogne, Haïti, Ukraine, Allemagne, Arabie…

L’Accent Fantôme projette un film d’intrigues, d’humour, rythmé par le swing de l’accordéon.

ADULTES ET DÈS 14 ANS / 1H10 / TARIF B EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 16:50:00

fin : 2024-05-10

Chapiteau

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

