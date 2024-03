Festival du conte 2024 Gérard Potier « Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier » Salle Ph’art Capbreton, vendredi 10 mai 2024.

Le bouleversant destin du sauvage blanc

GÉRARD POTIER (CIE LE BAZAR MYTHIQUE)

Amglo ou la vie de Narcisse Pelletier

Spectacle accueilli en résidence de création au Pôle de l’Oralité de la Ville de Capbreton

ADULTES ET DÈS 14 ANS / 1H / GRATUIT

Enfant vendéen engagé comme mousse, Narcisse Pelletier est abandonné par son capitaine en

Australie. Adopté par les aborigènes, il se marie, a des enfants et il devient Amglo. Mais il est arraché de force à sa tribu et rapatrié en France… Plein d’empathie pour ce héros simple , Gérard Potier a mené l’enquête et reconstitué son incroyable épopée qui rappelle celle d’Ulysse et des émigrés. Spectacle accueilli en résidence de création au Pôle de l’Oralité de la Ville de Capbreton

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 11:30:00

fin : 2024-05-10

Salle Ph’art Place de la Liberté

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

