Festival du conte 2024 Apéro conte Capbreton, vendredi 10 mai 2024.

MICHEL FAUBERTET MYRIAM PELLICANE

Apéro-conte

TOUT PUBLIC DÈS 10 ANS / 45 MIN / GRATUIT

Grand cueilleur de contes et légendes du Québec, Michel Faubert est une sentinelle bienveillante et

lumineuse, à la croisée des chemins des paroles vivantes. Ex-bergère, ex-punk, La Pellicane, elle, raconte des histoires de toutes sortes, des vieilles, des folles (surtout des folles), baroques et bien frappées !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 18:30:00

fin : 2024-05-10

Chapiteau

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

