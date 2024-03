Visite guidée « histoire thermale » RDV Patio Office de Tourisme Dax, vendredi 10 mai 2024.

Venez écouter, autour de la Fontaine Chaude, du Trou des Pauvres et du quartier thermal, une histoire thermale vieille de plus de 2000 ans. 7 7 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 14:00:00

fin : 2024-05-10

RDV Patio Office de Tourisme 11 cours Foch

Dax 40100 Landes Nouvelle-Aquitaine

