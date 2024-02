Expo Vente de la Fêtes des Mères Mimizan, vendredi 10 mai 2024.

Expo Vente de la Fêtes des Mères Mimizan Landes

Expo vente d’objets artistiques réalisés par les membres de chaque Atelier de l’Association ARTS ET VIE Mimizan. Beaucoup d’oeuvres artistiques très diverses à des prix très abordables pour offrir ou se faire offrir des petits cadeaux à l’occasion de la « Fêtes des Mères » 2024.

2 journées non stop de 10 h à 18 h pendant le week-end de l’Ascension les vendredi 10 et samedi 11 mai prochains. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 10:00:00

fin : 2024-05-11 18:00:00

Salle A du Forum

Mimizan 40200 Landes Nouvelle-Aquitaine cacochemlel@free.fr

L’événement Expo Vente de la Fêtes des Mères Mimizan a été mis à jour le 2024-02-02 par OT Mimizan