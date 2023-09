Festhéa Alambic des Arts Villeneuve-de-Marsan, 9 mai 2024, Villeneuve-de-Marsan.

Villeneuve-de-Marsan,Landes

Pour l'(ancienne) Aquitaine, les sélections pour le concours national ont lieu à l’Alambic des Arts. Le jury (composé de professionnels et d’amateurs ) élira la troupe qui ira représenter notre région. La qualité des spectacles, les rencontres en font un incontournable des amoureux du théâtre.

2024-05-09 fin : 2024-05-12 . EUR.

Alambic des Arts Place de la Poste

Villeneuve-de-Marsan 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine



For the (former) Aquitaine, the selections for the national competition take place at the Alambic des Arts. The jury (composed of professionals and amateurs) will elect the company that will represent our region. The quality of the shows and the meetings make it a must for theater lovers

Para la (antigua) Aquitania, las selecciones para el concurso nacional tienen lugar en el Alambic des Arts. El jurado (compuesto por profesionales y aficionados) elegirá a la empresa que representará a nuestra región. La calidad de los espectáculos y los encuentros lo convierten en una visita obligada para los amantes del teatro

Für die (ehemalige) Region Aquitanien findet die Auswahl für den nationalen Wettbewerb im Alambic des Arts statt. Die Jury (bestehend aus Profis und Amateuren) wählt die Truppe aus, die unsere Region vertreten wird. Die Qualität der Aufführungen und die Begegnungen machen die Veranstaltung zu einem Muss für Theaterliebhaber

Mise à jour le 2023-09-26 par OT Landes d’Armagnac