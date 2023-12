ZZAJ, à ceux qui se ratent | Humour musical Place Richard Feuillet Ondres, 10 mai 2024, Ondres.

Ondres Landes

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 21:00:00

fin : 2024-05-10 22:15:00

Un studio de radio désuet et décrépit, des instruments partout. C’est le début de l’émission musicale : « Voyage aux Pays du Jazz ». Les présentateurs semblent paniqués quand ils se retournent : le patron a invité un public pour réaliser l’émission en direct. « Mais c’est impossible ! »

Et pourtant c’est trop tard…

Nous voilà embarqués dans une virtuose déferlante de musique et de maladresses. Nous traversons l’histoire du Jazz entre hallucinations et réalité, du blues au funk en passant par le bebop.

Dans une symphonie d’instruments, ces passionnés inadaptés feront l’impossible pour tenter de plaire : chanter, danser, jouer, donner, tout en vous faisant hurler de rire.

Dès 5 ans.

Pré-vente en ligne ou au guichet de l’office (à l’unité ou en pass 4, 6, 8 spectacles)..

EUR.

Place Richard Feuillet Salle Capranie

Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine



