Festival du conte 2024 Najoua, Jihad et Layla Darwiche » Les Darwiche conteurs » Salle Ph'art Capbreton, vendredi 10 mai 2024.

Contes d’Orient

NAJOUA, JIHAD ET LAYLA DARWICHE

Les Darwiche conteurs

ADULTES ET DÈS 12 ANS / 1H30 / TARIF A OU C

Sur scène, ils sont trois le père, Jihad, et ses deux filles, Layla et Najoua. Mais la grand-mère n’est pas

très loin. La grande conteuse de la famille, c’est elle. Puisant à cette source originelle, la parole circule de l’un à l’autre. Certains contes avancent à plusieurs voix, comme une danse où les mots s’enchevêtrent,

se donnent la main. Un spectacle intemporel où complicité et tradition résonnent à l’unisson.

ADULTES ET DÈS 12 ANS / 1H30 / TARIF A OU C EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-10 21:15:00

fin : 2024-05-10

Salle Ph’art Place de la Liberté

Capbreton 40130 Landes Nouvelle-Aquitaine

