2022-05-22 17:00:00 17:00:00 – 2022-05-22 18:30:00 18:30:00 Place de l’église Eglise Saint-Clair

Gometz-le-Châtel Essonne Gometz-le-Châtel Essonne EUR Programme

ROSSINI : sonate pour cordes n°2

VIVALDI : sinfonia RV719 L’Incoronazione di Dario

MOZART : symphonie n° 25 K183

BACH, GRIEG, HEIDRICH

Direction : Hervé LEFEVRE robert.guetienne@wanadoo.fr +33 6 03 70 33 82 Place de l’église Eglise Saint-Clair Gometz-le-Châtel

