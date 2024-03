Les plantes sauvages comestibles et bienfaisantes Parking de la Forêt régionale de Saint Eutrope Fleury-Mérogis, samedi 11 mai 2024.

Les plantes sauvages comestibles et bienfaisantes Sortie nature coorganisée par Île-de-France Nature où vous apprendrez à identifier les plantes sauvages. Samedi 11 mai, 15h00 Parking de la Forêt régionale de Saint Eutrope

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-11T15:00:00+02:00 – 2024-05-11T17:00:00+02:00

Fin : 2024-05-11T15:00:00+02:00 – 2024-05-11T17:00:00+02:00

Suivez-nous pour une balade découverte à l’approche résolument sensorielle et ludique ! Nous apprendrons à identifier les plantes sauvages et les arbres nourriciers et découvrirons leurs propriétés et leurs utilisations.

Parking de la Forêt régionale de Saint Eutrope Rue des petits champs 91700 Fleury-mérogis Fleury-Mérogis 91700 Essonne Île-de-France

plantes sauvages botanique

@ Emmanuelle Fabre