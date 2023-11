ADA, au-delà de l’image Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Le Moulon, 7 mai 2024, Le Moulon.

ADA, au-delà de l’image Mardi 7 mai 2024, 12h30 Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay Gratuit sur réservation

Qui se cache derrière l’image ?

Des réseaux sociaux aux deep fakes, nous baignons dans un envoûtant flux visuel. Les origines de ces images nous sont de plus en plus mystérieuses, et pourtant elles peuplent notre vie quotidienne et façonnent nos univers virtuels.

Sur scène : une actrice, une intelligence artificielle et un chœur pénètrent au-delà des apparences de l’image numérique. Au cours de cette enquête, nous rencontrerons les mathématiciennes Aurélie Jean ou Tina Nikoukah, l’Américaine Joy Buolamwini, spécialiste des biais de genre, et la pionnière des sciences informatiques, l’Anglaise Ada Lovelace.

Face aux questions éthiques qui surgissent, que peut une vieille technologie de plus de 2 500 ans, le théâtre ?

Actuellement en résidence à la Scène de recherche, Véronique Caye dialogue avec les mathématiciennes Michèle Gouiffès (Laboratoire interdisciplinaire des sciences du numérique – Université Paris-Saclay) et Tina Nikoukah (Centre Borelli – ENS Paris-Saclay).

Véronique Caye anime l’atelier « ADA » avec des étudiant·e·s et des classes de collégiennes en Essonne.

Scène de recherche de l’ENS Paris-Saclay 4 avenue des Sciences – Gif-sur-Yvette Le Moulon 91190 Essonne Île-de-France

