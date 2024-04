Balade vélo de printemps Devant la piscine la Vague Palaiseau, dimanche 5 mai 2024.

Balade vélo de printemps Pour le printemps de l’environnement de Palaiseau, une grande balade à la journée sur un rythme tranquille. Dimanche 5 mai, 10h00 Devant la piscine la Vague

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:30:00+02:00

Fin : 2024-05-05T10:00:00+02:00 – 2024-05-05T17:30:00+02:00

Une balade de 40 km au départ de la piscine La Vague, en direction de Châteaufort par les pistes cyclables du plateau de Saclay, la forêt domaniale, et la Troche. Une pause déjeuner aura lieu au Parc de la Croix du Bois à Magny-les-Hameaux. Retour par la vallée de la Mérantaise, Gif et les bords de l’Yvette.

En ce Printemps de l’Environnement « spécial forêts » c’est l’occasion de traverser les deux forêts de Palaiseau (forêt domaniale et bois de Fourcherolles) et d’aborder le parc de la Haute Vallée de Chevreuse via la vallée boisée et sauvage de la Mérantaise.

La balade est facile avec vélo de ville ou tous chemins. Peu de montées où l’on s’attendra de toute façon.

Rendez-vous le dimanche 5 mai à 10h devant la piscine de la la Vague.

Balade gratuite et sans inscription.

Devant la piscine la Vague 19 Rue Maximilien Robespierre 91120 PALAISEAU Palaiseau 91120 Les Joncherettes Essonne Île-de-France

balade vélo