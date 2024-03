Jouer dans la nature Parking de la forêt d’Etrechy, accès par la N20 (sortie Fontaineliveau Le Coudray) Étréchy, dimanche 5 mai 2024.

Jouer dans la nature Profiter d’une balade pour utiliser les richesses de la foret et apprendre à jouer avec tout en respectant la nature Dimanche 5 mai, 14h30 Parking de la forêt d’Etrechy, accès par la N20 (sortie Fontaineliveau Le Coudray)

Nos aïeux devaient faire preuve d’imagination pour s’amuser et fabriquer les objets du quotidien. Retrouvez cette saveur d’antan en récoltant des éléments naturels pour bricoler et jouer, tout en respectant la nature ! Une façon ludique et conviviale de découvrir les richesses offertes par la forêt et notre propre créativité.

Réservée aux enfants (accompagnés).

Parking de la forêt d’Etrechy, accès par la N20 (sortie Fontaineliveau Le Coudray) Rue de Fontaineliveau, 91580 Étréchy, France Étréchy 91580 Essonne Île-de-France

CPN Val de Seine