Les Noces de Figaro Orchestre Les Clés d’Euphonia CENTRE CULTUREL BASCHET, 5 mai 2024, ST MICHEL SUR ORGE.

Les Noces de Figaro Orchestre Les Clés d’Euphonia CENTRE CULTUREL BASCHET. Un spectacle à la date du 2024-05-05 à 16:00 (2024-05-05 au ). Tarif : 16.0 à 16.0 euros.

Orchestre Les Clés d’Euphonia A partir de 8 ans Créé en 2011 par la célèbre chef d’orchestre Laëtitia Trouvé, l’orchestre symphonique Les Clés d’Euphonia est une idée toute droit venue de la nouvelle de Berlioz, Euphonia ou la ville musicale, dans laquelle le compositeur invente une ville entièrement peuplée de musiciens, instrumentistes, chanteurs… Constitué d’instrumentistes professionnels et de très bons amateurs, cet orchestre semi-professionnel composé d’une soixantaine de musiciens, permet d’explorer avec exigence et passion les grandes œuvres du répertoire symphonique. Sous la baguette de Laëtitia Trouvé, ils vous proposent, le temps d’un concert, un voyage à la découverte des œuvres. Le temps d’un concert commenté, tendez l’oreille et suivez les folles péripéties de Suzanne et Figaro, pour une journée de noces mouvementées au son d’une musique pétillante et enjouée. Mozart, s’inspire ici de la pièce de Beaumarchais pour illustrer avec malice, incartades amoureuses et quiproquos en tout genre. Une ouverture virevoltante qui met en joie ! Partez ensuite pour le nouveau monde, tel que le décrit Antonin Dvorak en 1893. Installé depuis peu aux Etats Unis, le compositeur tchèque compose une fresque grandiose mêlant inspiration populaire, fête indienne et sentiment héroïque. Laëtitia Trouvé, Les Clés d’Euphonia

CENTRE CULTUREL BASCHET ST MICHEL SUR ORGE 1 rue Saint Exupéry Essonne

