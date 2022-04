COMPLEXE(S) – L’AGIT Toulouse, 23 avril 2022, Toulouse.

Il parle de l’image de soi confrontée à la norme. L’histoire, c’est Iris et Clémentine qui la racontent. Et elles racontent simplement, avec de savoureux moments saisis sur le vif, ce délicat passage de l’enfance à l’adoles-cence, où les dés semblent jetés et où rien ne va plus…

Complexe(s), c’est un spectacle qui parle aux enfants timides, à ceux qui ont les oreilles décollées, ceux qui sont trop petits, ceux qui ont une meilleure copine tellement populaire qu’ils se sentent disparaître.

Durée : 55mn.

