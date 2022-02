CINÉMOBILE : « Une jeune fille qui va bien », le film à Courville-sur-Eure Mercredi 23/3/22 à 20h00 Cinémobile Courville-sur-Eure, 23 mars 2022, Courville-sur-Eure.

**Réalisé par : Sandrine Kiberlain** Avec : Rebecca Marder, André Marcon, Anthony Bajon Genre : Fiction Durée : 98 min . **Synopsis** Irène, jeune fille juive, vit l'élan de ses 19 ans à Paris, l'été 1942. Sa famille la regarde découvrir le monde, ses amitiés, son nouvel amour, sa passion du théâtre… Irène veut devenir actrice et ses journées s'enchaînent dans l'insouciance de sa jeunesse. . Une jeune fille qui va bien est le premier long métrage de Sandrine Kiberlain. Le film relève de la fiction mais possède aussi des éléments autobiographiques. « J'ai fait d'Irène une jeune fille qui désire devenir actrice, j'ai fantasmé le quotidien de la vie de mes grands-parents en 1942, celle de mes parents qui voulaient aussi devenir acteurs, tous Juifs, tout ça se mélangeait » , révèle la réalisatrice. . « _L'idée du film est de montrer que cette famille est faite de gens comme tout le monde, que ce qui leur arrive pourrait arriver demain ou dans cinquante ans. […] comme chacun sait ce qui s'est passé en 1942, pas la peine d'en rajouter en montrant un soldat ou un drapeau allemands._ » . LA BANDE ANNONCE DU FILM : [https://www.youtube.com/watch?v=DwDNldRFPEc](https://www.youtube.com/watch?v=DwDNldRFPEc) . **Accueil au Cinémobile :** _A partir du 24 janvier 2022, le Cinémobile accueille les spectateurs de plus de 16 ans sur présentation du pass vaccinal. Le port du masque est obligatoire, y compris pour les enfants à partir de 6 ans. Pensez à vous munir de vos justificatifs sur votre smartphone ou sur papier._ _Tous les lieux culturels dont les salles de cinéma doivent demander le pass vaccinal pour accueillir leurs spectateurs de 16 ans et plus, conformément aux directives légales en vigueur. Le pass sanitaire continue à s'appliquer pour les jeunes de 12 (et 2 mois) à 15 ans._ _En pratique, à l'accueil du Cinémobile, cela ne change pas : vous présentez le CR-Code de votre certificat de vaccination sur papier ou sur votre téléphone avec l'application TousAntiCovid. Pour les spectateurs de 16 ans et plus le QR-Code doit être issu d'un schéma vaccinal complet, tandis que celui des spectateurs entre 12 et 15 ans continue d'être issu d'une vaccination ou d'un test PCR ou antigénique._ _Le port du masque est obligatoire en salle, à partir de 6 ans, pendant toute la séance et dans les espaces de circulation. _ _Vous pouvez présenter votre certificat depuis l'application TousAntiCovid Carnet ou sur papier._ _La conformité des pass sera vérifiée à l'entrée du Cinémobile par les personnes en charge de l'accueil et de la billetterie, selon les règles sanitaires en vigueur et dans le respect des gestes barrières. Pour les moins de 12 ans, le pass sanitaire n'est pas exigé._ _Soyez assurés que la vérification ne permet ni d'avoir accès, ni de stocker vos données médicales._ _Nous vous remercions de votre compréhension et mettons tout en oeuvre pour vous accueillir en sécurité selon les normes en vigueur pour poursuivre la lutte contre la propagation de l'épidémie de Covid-19._ . ### CINÉMOBILE ### Place des Fusillés à Courville-sur-Eure ### Mercredi 23/3/22 à 20h00

Tarif plein 6,20 € tarif réduit 4,50 € et carte de fidélité

Cinémobile Courville-sur-Eure 12 place des fusillés de la résistance, 28190 Courville-sur-eure Courville-sur-Eure Eure-et-Loir



2022-03-23T20:00:00 2022-03-23T21:30:00