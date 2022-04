CINÉMOBILE : “Les Bad Guys”, le film à Courville-sur-Eure mercredi 25 mai 2022 à 16h00 Cinémobile Courville-sur-Eure Courville-sur-Eure Catégories d’évènement: Courville-sur-Eure

### CINÉMOBILE : “Les Bad Guys”, le film à Courville-sur-Eure mercredi 25 mai 2022 à 16h00 . _**Les studios Dreamworks nous livrent une comédie d’action aussi désopilante qu’elle est riche en rebondissements !**_ JEUNE PUBLIC Réalisé par : Pierre Perifel Avec : Pierre Niney, Igor Gotesman, Jean-Pascal Zadi, Doully Genre : Animation Durée : 100 min . **Synopsis** LES BAD GUYS, la nouvelle comédie d’aventures de Dreamworks Animations, inspirée par la série éponyme de livres pour enfants à succès, met en scène une bande d’animaux, redoutables criminels de haut vol, qui sont sur le point de commettre leur méfait le plus éclatant : devenir des citoyens respectables. Ces cinq compères sont tristement célèbres pour leurs aptitudes respectives au crime : – M. Loup, le fringant pickpocket – M. Serpent, le perceur de coffre forts blasé – M. Requin, l’expert en camouflage au sang très très froid – M. Piranha, le gros bras excessivement soupe au lait de la bande – Mlle Tarentule, la pirate informatique dont les talents de hacker sont aussi aiguisés que sa langue. . LA BANDE ANNONCE DU FILM : [https://www.youtube.com/watch?v=S-QrhrTcmyE](https://www.youtube.com/watch?v=S-QrhrTcmyE) . . **CINÉMOBILE** **Place des Fusillés à Courville-sur-Eure** **mercredi 25 mai 2022 à 16h00** . . [RETOURNER AU SOMMAIRE DE L’AGENDA de Du Côté de Beauce et Perche](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/)

