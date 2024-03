Ciné du Coin : Cocorico Cinéma La Lanterne Bègles, jeudi 28 mars 2024.

Ciné du Coin : Cocorico Un film à petit prix précédé d’une animation et suivi d’une petite collation ! Jeudi 28 mars, 15h00, 18h30 Cinéma La Lanterne Tarif unique : 5€

Le film

La famille d’aristocrates viticoles fortunés des Bouvier-Sauvage, dont la fille Alice est amoureuse de François Martin, fils du concessionnaire Peugeot Gérard Martin. Lors de la première rencontre entre les deux familles, repoussée plusieurs fois par les Bouvier-Sauvage, les enfants annoncent leur mariage, que Frédéric, le père d’Alice, ne voit pas du tout d’un bon œil. Pour célébrer leur union et le mélange des deux familles, Alice, qui travaille dans un laboratoire vendant des tests ADN, en offre à ses parents et à ses futurs beaux-parents. Mais les révélations des tests ADN et des origines de chacun vont complètement bouleverser le destin des deux familles, et mettre en péril le mariage prévu.

Cinéma La Lanterne 151 boulevard Albert 1er Bègles 33130 Saint-Jean Gironde Nouvelle-Aquitaine 0978808879 https://cinemalalanterne.fr https://www.facebook.com/cinemalalanterne;https://www.instagram.com/cinemalalanterne/ [{« type »: « email », « value »: « contact@cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « link », « value »: « http://cinemalalanterne.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 09 78 80 88 79 »}] Le cinéma de proximité de Bègles. Bus : 31, 73, 15 et 86.

