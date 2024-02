Chopin, Concerto pour piano n°2 Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence, samedi 30 mars 2024.

ATTENTION un changement de programme et de soliste est intervenu depuis l’impression de la brochure du Festival. Yulianna Avdeeva remplace Jan Lisiecki et interprète le Concerto n°2 de Chopin à la place du Concerto n°1 de Mendelssohn.

Seconde femme (après Martha Argerich) à remporter le prestigieux Concours Chopin, Yulianna Avdeeva, pianiste au tempérament de feu, se passionne pour Bach, Mozart, Chopin et Liszt, signant des enregistrements témoignant d’une pensée musicale toute personnelle (Le Point).

Elle a d’ailleurs choisi d’interpréter le très romantique Concerto pour piano n°2 (1831) de Chopin avec ses partenaires de la Camerata Salzburg.

L’ enthousiasme contagieux (Neue Zürcher Zeitung) de cette formation d’élite régulièrement invitée au Festival de Pâques se manifeste également dans leur programme symphonique consacré au classicisme viennois, entre la somptueuse Symphonie n°3 de Schubert et deux ouvertures d’opéra de Mozart et de Salieri. 16 16 EUR.

2024-03-30 20:30:00

Grand Théâtre de Provence 380 Avenue Max Juvénal

Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

