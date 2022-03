CHASSE AUX OEUFS DE PÂQUES AU CHÂTEAU Pennautier Pennautier Catégories d’évènement: Aude

Pennautier

2022-04-17 14:00:00 – 2022-04-17 17:00:00

2022-04-17 14:00:00 14:00:00 – 2022-04-17 17:00:00 17:00:00

Pennautier Aude 5 000 œufs cachés dans le magnifique parc du Château de Pennautier !!!

De nombreuses activités sont prévues pour passer du bon temps en famille : jeu de piste, jeux en bois, trampoline, dégustation de vins, salon de thé et kiosque à glace…

Le restaurant La Table du Château vous propose un menu spécial. Billetterie en ligne à venir. +33 4 68 72 81 98 Pennautier

