C’est tourné près de chez vous : NORANIM – STUFFED, LOUISE LABROUSSE L’hybride Lille, jeudi 28 mars 2024.

C’est tourné près de chez vous : NORANIM – STUFFED, LOUISE LABROUSSE Noranim et L’hybride vous proposent une nouvelle séance de projection-rencontre autour du film Stuffed, le premier court métrage de l’autrice et réalisatrice régionale Louise Labrousse. Jeudi 28 mars, 20h30 L’hybride Adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-28T20:30:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-28T20:30:00+01:00 – 2024-03-28T22:00:00+01:00

Réalisé en 2D et peinture sur verre, le film est co-produit par Tchack, Gao Shan Pictures et Pictanovo avec Le Fresnoy – Studio national des arts contemporains, et fabriqué majoritairement en région Hauts-de-France..

Louise Labrousse / France / 2024 / Animation / 10 min

Olla, 24 ans, décide de s’accorder un moment à elle. Son « cheat meal », une soupe de nouilles instantanées, l’attend sur un petit plateau au-dessus d’un bain chaud.

Mais rien ne se passe comme prévu et Olla finit par renverser le plateau et son contenu dans la baignoire. Catastrophe…

Projection suivie d’une rencontre avec Louise Labrousse, réalisatrice, et des producteurs du film.

Dès 16 ans.

Durée : 1h30 env.

En partenariat avec Noranim.

► INFOS PRATIQUES

. Ouverture des portes : 19h (bar et petite restauration disponibles sur place)

. Projection : 20h30

. Gratuit pour les adhérent·e·s de Noranim (sur réservation via le formulaire en ligne)

. Tarif : adhésion 1€ + entrée gratuite – sur place uniquement, pas de réservation.

Si vous n’êtes pas encore adhérent·e pour l’année 2023-2024, l’adhésion sera à régler sur place à votre arrivée.

→ Toutes les infos : https://lhybride.org/cest-tourne-pres-de-chez-vous-noranim-stuffed-louise-labrousse-2024/

L'hybride 18 rue Gosselet Lille 59000 Lille-Centre Nord Hauts-de-France 0320532484 http://www.lhybride.org Lieu culturel dédié à l'audiovisuel, L'hybride a ouvert ses portes en 2007. Il propose trois soirs par semaine une programmation dédiée aux formes audiovisuelles indépendantes : court métrage, animation, expérimental, documentaire, transdisciplinaire (musique-image, spectacle vivant-image, arts plastiques-images). La convivialité et l'échange autour des œuvres se placent au cœur du projet, avec un espace original proposant un grand écran, un bar et des canapés, et de nombreuses rencontres avec des professionnels.