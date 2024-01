Soirée Tango Milonga – « Divagando » + DJ by En Tus Bravos CEC les heures claires Istres, samedi 30 mars 2024.

Istres Bouches-du-Rhône

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-30 20:30:00

fin : 2024-03-30

SOIREE TANGO CONCERT MILONGA

Divagando est un groupe musical de tango argentin. Il est composé de la chanteuse, danseuse de tango argentin, Erna Dolcet, et des guitaristes Jérémie Pourchot et Jules Meneboo.

Divagando est le fruit de la rencontre d’artistes sensibles, sincères et passionnés. Leur répertoire fait de tangos, milongas, candombes et valses argentines, est une invitation vers un voyage, initiatique, poétique et musical divaguant entre force, douceur, joie et rage.

CEC les heures claires Magic Mirrors

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



