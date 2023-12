Les élancées : Passages CEC les heures claires Istres, 3 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Dans une étroite boîte en verre, l’artiste italo-brésilienne Alice Rende exécute une véritable prouesse physique entre quatre murs invisibles..

CEC les heures claires Magic Mirrors

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur



In a narrow glass box, Italian-Brazilian artist Alice Rende performs a physical feat between four invisible walls.

En una estrecha caja de cristal, la artista italo-brasileña Alice Rende realiza una proeza física entre cuatro paredes invisibles.

In einem engen Glaskasten vollbringt die italienisch-brasilianische Künstlerin Alice Rende zwischen vier unsichtbaren Wänden eine wahre körperliche Höchstleistung.

