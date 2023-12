Les élancées : Rapprochons -nous CEC les heures claires Istres, 4 décembre 2023, Istres.

Istres,Bouches-du-Rhône

Deux personnages s’absorbent dans une conversation intime au sommet d’une poutre verticale à l’équilibre précaire. Un troisième diffuse leur dialogue par radio, suscitant l’empathie du public..

2024-02-15 18:30:00

CEC les heures claires

Istres 13800 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur



Two characters engage in an intimate conversation atop a precariously balanced vertical beam. A third broadcasts their dialogue over the radio, eliciting empathy from the audience.

Dos personajes mantienen una conversación íntima en lo alto de una viga vertical en precario equilibrio. Un tercero transmite su diálogo por radio, provocando la empatía del público.

Zwei Personen vertiefen sich in ein intimes Gespräch auf einem vertikalen Balken, der sich in einem prekären Gleichgewicht befindet. Eine dritte Person überträgt ihren Dialog per Radio und weckt damit die Empathie des Publikums.

