Carnaval du Barp 2024 Le Barp, samedi 23 mars 2024.

Carnaval du Barp 2024 Le Barp Gironde

VILLE DU BARP & ASSOCIATIONS BARPAISES

Prenez part à cette nouvelle édition festive et conviviale, sur le thème des Jeux Olympiques !!

La ville du Barp et le tissu associatif barpais les associations des parents d’élèves, l’école de musique, la Gym Volontaire, le Rugby Club Barpais, le Judo Club, AFL Outils, le Comité des Fêtes et l’ADIAPH vous ont concoctés la meilleure journée pour vous et vos enfants

́ :

Ateliers maquillage ,Flash mob organisé, animations musicales

Défilé avec Monsieur Carnaval et deux grands chars « surprise »

Animations sportives , un goûter offert aux enfants, une buvette & de nombreuses animations surprises. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23

fin : 2024-03-23

Le Barp 33114 Gironde Nouvelle-Aquitaine

