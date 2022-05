Café philo La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise Catégories d’évènement: Creuse

La Celle-Dunoise

Café philo La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise, 21 mai 2022, La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise. Café philo 18 rue des Pradelles La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise

2022-05-21 18:00:00 18:00:00 – 2022-05-21 20:00:00 20:00:00

La Celle-Dunoise Creuse 18 rue des Pradelles La Celle-Dunoise Creuse La Celle-Dunoise La Maison d’Icelle, 18h. le thème est tiré au sort le soir même. n Il n’est nullement nécessaire d’avoir des connaissances en philosophie pour participer au débat. Tout un chacun peut exprimer sa pensée sans complexe. Le but est d’échanger, réfléchir ensemble dans le respect de la parole d’autrui, et surtout partager un moment agréable de convivialité. » La Maison d’Icelle, 18h. 18 rue des Pradelles La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise

dernière mise à jour : 2022-05-12 par

Détails Catégories d’évènement: Creuse, La Celle-Dunoise Autres Lieu La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise Adresse 18 rue des Pradelles Ville La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise lieuville 18 rue des Pradelles La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise Departement Creuse

La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise Creuse https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/la-celle-dunoisela-celle-dunoise/

Café philo La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise 2022-05-21 was last modified: by Café philo La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise La Celle-Dunoise 21 mai 2022 Creuse La Celle-Dunoise

La Celle-DunoiseLa Celle-Dunoise Creuse