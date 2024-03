Broder, déborder. Des femmes comme les autres. Maison Folie Wazemmes Lille, jeudi 14 mars 2024.

Broder, déborder. Des femmes comme les autres. 14 artistes plasticiennes et brodeuses proposent une exposition qui illustre et explore l’univers du prochain film « Des Femmes comme les autres », avec Yolande Moreau et Hélène Vincent. 14 mars – 19 mai Maison Folie Wazemmes Entrée libre

La réalisatrice Dominique Cabrera s’entoure de 14 artistes plasticiennes et brodeuses pour proposer, au sein de l’ancienne filature de lin devenue Maison Folie Wazemmes, une exposition qui illustre et explore l’univers de son prochain film, « Des Femmes comme les autres », avec Yolande Moreau et Hélène Vincent. Comme ses héroïnes, les artistes invitées par la cinéaste tissent, chacun à sa manière, le renouveau de la broderie contemporaine.

Maison Folie Wazemmes Maison Folie Wazemmes Lille 59046 Wazemmes Nord Hauts-de-France

