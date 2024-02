Brocante de Tavant Tavant, dimanche 31 mars 2024.

Brocante de Tavant Tavant Indre-et-Loire

Dimanche

Pour cette 30e édition, environ 150 exposants, à la fois particuliers et professionnels, seront présents au cœur du village, sur 2 km.

Buvette et restauration sur place.

Pour cette 30e édition, environ 150 exposants, à la fois particuliers et professionnels, seront présents au cœur du village, sur 2 km.

Buvette et restauration sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-31

fin : 2024-03-31

Tavant 37220 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire culture@tavant.fr

L’événement Brocante de Tavant Tavant a été mis à jour le 2024-02-22 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme