Journée nationale des véhicules d’époque Azay-le-Rideau, dimanche 28 avril 2024.

Journée nationale des véhicules d’époque Azay-le-Rideau Indre-et-Loire

Dimanche

A l’occasion de la JNVE 2024 (Journée Nationale des véhicules d’époque), organisée par la FFVE, venez découvrir la richesse des réserves de la Cité Rétro-Mécanique Maurice Dufresne avec une centaine de véhicules à découvrir en plus !

A l’occasion de la JNVE 2024 (Journée Nationale des véhicules d’époque), organisée par la FFVE, venez découvrir la richesse des réserves de la Cité Rétro-Mécanique Maurice Dufresne avec une centaine de véhicules à découvrir en plus ! Une 40aine de motos, une 30aine de voitures ainsi que des camions, vélos, tracteurs et même un avion à contempler de 14h30 à 18h30! 1313 13 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 14:30:00

fin : 2024-04-28 18:30:00

17 Route de Marnay

Azay-le-Rideau 37190 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire resa@musee-dufresne.com

L’événement Journée nationale des véhicules d’époque Azay-le-Rideau a été mis à jour le 2024-04-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme