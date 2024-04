5e édition de La Nuit des Diamants Bruts quartier du Sanitas, Tours Tours, samedi 27 avril 2024.

5e édition de La Nuit des Diamants Bruts Un appel aux artistes pour une soirée au Sanitas à Tours. Samedi 27 avril, 19h00 quartier du Sanitas, Tours

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-04-27T19:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:59:00+02:00

Fin : 2024-04-27T19:00:00+02:00 – 2024-04-27T23:59:00+02:00

La Nuit des Diamants Bruts est un espace artistique pluridisciplinaire qui permet aux adhérents des Trois Casquettes, des structures partenaires ainsi qu’aux habitants du Sanitas de partager leurs talents dans des domaines aussi variés que la musique, le théâtre, le mime, le dessin, la couture, la sculpture, la poésie, etc.

Rendez-vous samedi 27 avril dans le quartier du Sanitas, Tours.

Comment y participer ?

Pour ça il suffit de s’inscrire : cela concerne la population du quartier quel que soit l’âge, mais aussi les adhérentes et adhérents de l’association Les 3 Casquettes qui met en place l’événement + celles et ceux qui fréquent le centre social Pluriel(le)s et l’Espace Passerelles.

Il faut envoyer son dossier avant le 15 avril en écrivant un mail à nuitdesdiamantsbruts@gmail.com ou en passant un coup de téléphone au 07 66 25 94 21. Toutes les formes d’art sont les bienvenues.

Pour les spectateurs :

Pas de réservation nécessaire. Venez en avance car les soirées ont généralement beaucoup de succès !

Vous souhaitez participer en tant que bénévole ?

N’hésitez pas à proposer votre aide auprès de lestroiscasquettes@gmail.com

quartier du Sanitas, Tours quartier du Sanitas, Tours Tours Lakanal-Strasbourg Indre-et-Loire Centre-Val de Loire [{« type »: « email », « value »: « nuitdesdiamantsbruts@gmail.com »}, {« type »: « phone », « value »: « 07 66 25 94 21 »}, {« type »: « email », « value »: « lestroiscasquettes@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:nuitdesdiamantsbruts@gmail.com »}, {« link »: « mailto:lestroiscasquettes@gmail.com »}]