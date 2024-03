La Saint Senochoise Saint-Senoch, dimanche 28 avril 2024.

La Saint Senochoise Saint-Senoch Indre-et-Loire

Randonnée pédestre (8 ou 12km) et VTT (20 ou 40km).

Parcours différents chaque année.

Ravitaillement sur le parcours et pot de l’amitié à l’arrivée.

Randonnée pédestre (8 ou 12km) et VTT (20 ou 40km).

Parcours différents chaque année.

Ravitaillement sur le parcours et pot de l’amitié à l’arrivée. 55 5 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 08:30:00

fin : 2024-04-28

Chemin du Plan d’Eau

Saint-Senoch 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire gym.stsenoch@gmail.com

L’événement La Saint Senochoise Saint-Senoch a été mis à jour le 2024-03-26 par Loches Touraine Châteaux de la Loire