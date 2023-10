Spectacle de Sandrine Sarroche Salle Cassiopée, Rue du Poitou, 37250 Veigné Veigné Catégories d’Évènement: Indre-et-Loire

https://billetterie.festik.net/comite-des-fetes-de-veigne/product/sandrine-sarroche/ L’association du Comité des fêtes de Veigné organise le 27 Avril, le spectacle de l’humoriste Sandrine Sarroche ! L’évènement se déroulera dans la salle Cassiopée à partir de 20h30.

Décodeuse décapante de l’actu sur « Paris Première », Sandrine Sarroche est l’humoriste montante du PAF. Avec son regard aiguisé sur notre époque, Sandrine se raconte et livre sa version très personnelle du féminisme en mêlant sketches, stand-up et chansons. C’est drôle, puissant, saignant mais toujours tendre

