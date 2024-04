Salon du Livre Scène(s) de Crime(s) Chinon, samedi 27 avril 2024.

Salon du Livre Scène(s) de Crime(s) Chinon Indre-et-Loire

60 auteurs vous accueillent et dédicacent leurs œuvres, autour de cinq éditeurs, de deux libraires et d’artisans du livre (reliure, marque-pages,….). Livres neufs et d’occasion. Thème de l’année Scène(s) de Crime(s).

60 auteurs vous accueillent et dédicacent leurs œuvres, autour de cinq éditeurs, de deux libraires et d’artisans du livre (reliure, marque-pages,….). Livres neufs et d’occasion. Thème de l’année Scène(s) de Crime(s). Président d’honneur Eric Fouassier. Expositions, démonstrations et jeu inspiré du Cluedo pendant les deux jours. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-27 10:00:00

fin : 2024-04-28 19:00:00

Rue de la Digue Saint-Jacques

Chinon 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire info@livreschinon.com

L’événement Salon du Livre Scène(s) de Crime(s) Chinon a été mis à jour le 2024-04-04 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme