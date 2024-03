Papilles et Papillons Manthelan, dimanche 28 avril 2024.

Papilles et Papillons Manthelan Indre-et-Loire

Pour la 3ème édition, l’évènement Papilles & Papillons se tiendra autour du jardin partagé de Manthelan. Au programme, le marché d’artisans et producteurs locaux, la brocante et des animations sur l’environnement pour petits et grands !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-28 10:00:00

fin : 2024-04-28 18:00:00

Manthelan 37240 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire ape.manthelan.lelouroux@gmail.com

L’événement Papilles et Papillons Manthelan a été mis à jour le 2024-03-12 par Loches Touraine Châteaux de la Loire