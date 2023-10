La Caresse du Papillon à la salle Jacques Davidson 4 Place Albert Delépine Nazelles-Négron, 28 avril 2024, Nazelles-Négron.

Nazelles-Négron,Indre-et-Loire

Nino s’interroge sur la disparition soudaine de sa grand-mère, Mamita. Elle est partie, mais où ? Son grand-père, Papito, ne sait quoi lui répondre. Alors l’enfant s’évade dans son imaginaire.

Spectacle doux et poétique sur la disparition d’un proche, à hauteur d’enfant.

Spectacle + goûter / 8€.

Vendredi 2024-04-28 21:00:00 fin : 2024-04-28 . 8 EUR.

4 Place Albert Delépine

Nazelles-Négron 37530 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire



Nino wonders about the sudden disappearance of his grandmother, Mamita. She’s gone, but where? His grandfather, Papito, doesn’t know what to say. So the child escapes into his imagination.

A gentle, poetic show about the disappearance of a loved one, at a child?s level.

Show + snack / 8?

Nino se pregunta por la repentina desaparición de su abuela, Mamita. Se ha ido, pero ¿adónde? Su abuelo, Papito, no sabe qué decir. Así que el niño se escapa a su imaginación.

Un espectáculo amable y poético sobre la desaparición de un ser querido, contado desde el punto de vista de un niño.

Espectáculo + merienda / 8?

Nino wundert sich über das plötzliche Verschwinden seiner Großmutter Mamita. Sie ist weg, aber wohin? Sein Großvater Papito weiß nicht, was er ihm antworten soll. Der Junge flüchtet sich in seine Fantasie.

Ein sanftes und poetisches Theaterstück über das Verschwinden einer nahestehenden Person auf Kinderhöhe.

Aufführung + Snack / 8?

